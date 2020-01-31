41 Genç müze gezisinde

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Gebze Belediyesi’nin gençlere yönelik devam eden projesi 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Projesi 6. Dönemde devam ediyor.

41 Genç 41 Gelecek Liderlik Projesi kapsamında İstanbul Harbiye’de bulunan Askeri Müze’ye tur düzenlendi. Gebze’nin geleceği olan gençlere, Tarih Danışmanı Resul Orman eşlik etti. Tarih hakkında gençleri bilgilendiren Orman, soruları da cevaplandırdı. Dünyanın en önemli askeri koleksiyonları, Atatürk’ün öğrenim gördüğü sınıfın da bulunduğu müzede ki bilgilerden gençler yararlandı. Turun sonunda Mehteran Konseri izleyen gençlerin mutluluğu adeta gözlerinden okunuyordu.

KOCAELİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

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