Yardım malzemeleriyle Elazığ’a giden belediye başkanı, vatandaşların acılarına ortak oldu Başkan Söğüt depremzedelerin acısına ortak oldu

Elazığ’daki deprem bölgesine giderek, Kocaeli’nin Körfez ilçesinden gönderilen yardım tırını karşılayan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Bizim geldiğimiz Körfez ilçesinde de 1999 Depreminde çok büyük acılar yaşamıştık. Aynı acıları bugün Malatyalı ve Elazığlı hemşehrilerimiz yaşıyor” dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, depremzedelere destek vermek için Elazığ’a gitti. Başkan Şener Söğüt’e; Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Özel Kalem Müdürü Zekeriya Çetin ve Türk Kızılay Körfez Şube Başkanı İsmail Hakkı Akın da eşlik etti. Başkan Söğüt ve beraberindeki heyet ilk olarak Körfez’de toplanan ve önceki gün yola çıkan yardım malzemelerinin yer aldığı tırı karşıladı ve yetkililerle birlikte tıtın boşaltılması AFAD deposuna gitti. Başkan Şener Söğüt daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Soylu ile kısa bir görüşme yapan Başkan Şener Söğüt daha sonra birlikte Çadır Kent’te incelemelerde bulundu, vatandaşlarla sohbet eti.



“1999’da yaşadığımız acıları bugün Malatyalı ve Elazığlı hemşehrilerimiz yaşıyor”

Burada yaptığı açıklamada, Gölcük Depremi’ni yaşayan birisi olarak depremzedeleri çok iyi anladıklarını ifade eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Deprem nedeni ile Elazığ ve Malatya bölgesinde yaşayan vatandaşların acısını yaşamak, onların sıkıntılarını bizzat yerinde görmek için geldik. Biz bu deprem acısını 1999 yılında Kocaeli’de yaşadık. Belki de bu acıyı en iyi bilen insanlardanız. Bizim geldiğimiz Körfez ilçesinde de 1999 Depreminde çok büyük acılar yaşamıştık. Aynı acıları bugün Malatyalı ve Elazığlı hemşehrilerimiz yaşıyor” dedi.



“Türkiye, devlet ve millet olarak buradaki sıkıntılara sabitlenmiş durumda”

Körfez ilçesinde vatandaşların yardım kampanyasına yoğun bir şekilde destek sağladıklarını kaydeden Söğüt, “Biz de Körfez bölgemizde bir kampanya başlattık. Bu kampanyada Körfez Belediyesi, Körfez Kent Konseyi, Körfez Ticaret Odamız, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız ve tüm vatandaşlarımız bu kampanyaya destek verdiler. Orada topladığımız yardımları Elazığ’a gönderdik. Bugün de biz de gelerek tırımızı karşıladık. Şu anda yadım malzemelerimiz AFAD’ın deposuna indirilmekte. İnşallah buradan da depremzedelere dağıtılacak. Deprem hakikaten büyük acıları beraberinde getiriyor. Şu an mevsim kış, şartlar çok ağır. İnsanlar şu anda çadırlarda, barakalarda kalıyorlar. Ama çok şükür tüm Türkiye, devlet ve millet olarak buradaki sıkıntılara sabitlenmiş durumda. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve yerel kuruluşlar yaraları sarmak için birlik olmuş durumda” diye konuştu.

KOCAELİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

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