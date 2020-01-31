İzmit Belediye meydanının çehresi değişti

İzmit Belediyesi ekipleri tarafından dekoratif bankların yerleştirildiği belediye meydanı yeni bir görünüme kavuştu.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından belediye meydanı ve Belsa çevresine belediyenin kendi imkanları ile ürettiği ağaçlı dekoratif banklar yerleştirildi. Ağaçlı bankların belediye meydanında yer almasıyla birlikte oldukça güzel bir görüntü oluşturulurken İzmit halkının yoğun olarak kullandığı belediye meydanında vatandaşlar rahatlıkla oturup dinlenebilecek.

KOCAELİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

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