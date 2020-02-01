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Özel öğrenciler değerlerini öğreniyor

İHA

Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, özel öğrenciler için "Değerler Eğitimine" başladı.

Özel öğrenciler değerlerini öğreniyor

Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, özel öğrenciler için “Değerler Eğitimine” başladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel öğrenciler değerlerini öğrenmeye başladı. Özel öğrencilerin topluma katılımlarının kolaylaştırılması amacıyla “Değerler Eğitimi” veriliyor. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 1735 yaş aralığındaki eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda olan hafif ve orta düzeydeki özel gereksinimli öğrencilere eğitim veriyor. 108 öğrenciye eğitim verilen merkezde, birçok atölye ve etkinlikler gerçekleştiriliyor. Tüm bu eğitimlerin yanı sıra merkezde öğrencilerin seviyelerine göre, değerler eğitimi verilmeye başlandı.
Özel öğrencilerin topluma katılımlarının kolaylaştırılması amacıyla Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi “Değerler Eğitimi” başlattı. Merkezde değerler eğitimi kapsamında eğitmen Halime Akbulut tarafından öğrencilere toplumsal kurallar, görgü kuralları, kültür ve gelenekler hakkında eğitim veriliyor. Eğitimlerle öğrencilerin toplumsal katılımlarının kolaylaştırılması ve Türk halkının ortak değerlerini paylaşarak mutlu olmaları amaçlanıyor.
Eğitim içeriği birey ve aile odaklı bütüncül sosyal destek mantığı ile projelendirilen Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde uygun öğrencilerin istihdamına yönelik kurs ve programlar da planlanıyor. Bu kapsamda yapılacak eğitim için İzmit, Başiskele ve Kartepe ilçeleri pilot bölge seçildi. Öğrenciler evlerinden alınıp eğitimleri sonrası tekrar evlerine bırakılıyor. Hedef yararlanıcı olarak; 1735 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda olan, hafif ve orta düzeyde özel gereksinime ihtiyacı olan bireyler belirleniyor. Ön kayıt ve kurulda değerlendirme sonrası uygun bulunan öğrenci adayları uyum sürecine tabi tutuluyor.

KOCAELİ

30 Ocak 2020 Perşembe

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