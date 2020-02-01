İzmit’in parkları her zaman yeni

İzmit Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar ile ilçenin dört bir yanında bulunan parklar elden geçirilerek eksikleri gideriliyor.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri İzmit genelinde bulunan parklardaki eksikleri gidermeye devam ediyor. Parklarda ve mesire alanlarında vatandaşların bildirdiği veya ekiplerin tespit ettiği eksikliklere anında müdahale eden ekipler parkların her zaman yeni ve modern bir görüntüde kalmasını sağlıyor. Bu kapsamda ekipler son olarak Akmeşe Atatürk İlkokulu bahçesi, Ayazma Mahallesi Muhtarlık binası bahçesi, Limon Çiçeği Parkı ve Tepeköy Mahallesi Ada parklarında bulunan ahşap malzemeler, masalar ve banklar tamir edilerek vatandaşların kullanımına sunuldu.

Ayrıca elektrik çalışmalarına da ağır veren ekipler Çubuklu Osmaniye Mahalle Konağı, Gölkay Park ve Malta Mahallesi Orman Gülü Parklarında arızalanan elektrik tesisatları, aydınlatma direkleri onarılarak daha güvenilir bir hale getirildi. Parklarda ve mesire alanlarında bulunan metal malzemeleri de yenileyen ekipler Akmeşe Feride Ercan Parkı, Alikahya ile Sabri Yalım Parkı’nda yer alan metal banklarda oluşan hasarları gelen talepler üzerine kaynak işlemiyle yenileyerek kullanılmaya uygun hale getirdi.

Özellikle çocukların daha sağlık ve güvenli ortamlarda oyun oynaması için her türlü seferberliği gösteren İzmit Belediyesi Alikahya kapalı pazar alanının yanında bulunan çocuk parkı, Başpınar Sokak’ta bulunan çocuk parkı, Fatih Meydan Parkı, Mehmet Akif Ersoy Parkı ile Şehit Binbaşı Sonat Güzel Parklarında bulunan çocuk oyun gruplarında tehlike oluşturacak veya çocukların oyun oynamalarına engel olacak eksiklikler ekipler tarafından tamir edilerek çocukların ve ailelerinin kullanımına sunuldu.

Kış aylarında yağışların etkili olmasıyla birlikte parklarda bozulan zeminlere anında müdahale eden İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Akçakoca Meydanı, Fevziye Parkı, İsmet İnönü Parkı, Kuruçeşme Şehit Arif Meydan Parkı ile Sabri Yalım Parklarında bozulan zeminlere müdahale ederek vatandaşların su birikintileri ve zemine takılma gibi sorunlarla karşılaşmasının önüne geçildi.

KOCAELİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

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