Beyaz Kalpler öğrencileri güneş enerjisiyle telefon şarj etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Beyaz Kalpler öğrencileri güneş enerjisiyle telefon şarj etti

İHA

Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi elektrik bölümü öğrencileri güneş paneli prototipi ile cep telefonu şarj etmeyi başardı.

Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi elektrik bölümü öğrencileri güneş paneli prototipi ile cep telefonu şarj etmeyi başardı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projesi olan Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde bulunan öğrenciler, meslek atölyelerinde eğitim almaya devam ediyor. Bu kapsamda Elektrik bölümünde eğitim gören 11 öğrenci, güneş paneli prototipi ile cep telefonu şarj etti.
6 ay sürecek olan eğitimlerde Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı Beyaz Kalpler Eğitim Merkezi Elektrik bölümü öğrencileri, güneş paneli prototipi ile cep telefonu şarj etmek için; 78mm*52mm ve 0,5 voltluk 14 adet mini güneş gözesini birleştirdi. Kullanılan güneş gözelerinden maksimum 7 volt elde edilmesi beklenirken bulutlu havada %95,7’lik bir verimle 6,7 voltluk bir gerilim elde edildi. Öğrenciler kurdukları güneş paneli sistemi ile cep telefonu şarj etti.

KOCAELİ

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:06
  • ÖĞLE 13:18
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:21
  • YATSI 19:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dikenle kaplıydı, yeşil alana büründü
YEREL HABERLER Dikenle kaplıydı, yeşil alana büründü
Orhangazi Spor Salonu’nun figürleri belirdi
YEREL HABERLER Orhangazi Spor Salonu’nun figürleri belirdi
AKUT gönüllüleri zorlu görevlere böyle hazırlanıyor
YEREL HABERLER AKUT gönüllüleri zorlu görevlere böyle hazırlanıyor
'Faylarla değil, binalarla ilgilenmemiz gerekli'
YEREL HABERLER 'Faylarla değil, binalarla ilgilenmemiz gerekli'
Alkollü TIR sürücüsü trafik ışıklarına çarptı 
YEREL HABERLER Alkollü TIR sürücüsü trafik ışıklarına çarptı 
Kahvehanede çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Kahvehanede çıkan yangın korkuttu
Babasının silahıyla oynarken yaralanan genç kurtarılamadı
YEREL HABERLER Babasının silahıyla oynarken yaralanan genç ...
Alkollü sürücünün kullandığı tır bariyerleri parçaladı Ayakta duramayan sürücü gözaltına alındı
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün kullandığı tır bariyerleri ...
Evinde uyuşturucu yetiştirip satan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Evinde uyuşturucu yetiştirip satan şahıs tutuklandı
Tabancayla oynayan genç kendini vurdu
YEREL HABERLER Tabancayla oynayan genç kendini vurdu
Babasının silahıyla oynarken kendini vurdu
YEREL HABERLER Babasının silahıyla oynarken kendini vurdu
Gölcük’te alternatif yol çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Gölcük’te alternatif yol çalışmaları devam ediyor
Kocaeli'de yakalanan göçmen kaçakçılığı şüphelileri serbest kaldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de yakalanan göçmen kaçakçılığı şüphelileri ...
KO-MEK Vefası Elazığ’a sıcak sevgisini gönderdi
YEREL HABERLER KO-MEK Vefası Elazığ’a sıcak sevgisini gönderdi
İzmit’in parkları her zaman yeni
YEREL HABERLER İzmit’in parkları her zaman yeni
Özel öğrenciler değerlerini öğreniyor
YEREL HABERLER Özel öğrenciler değerlerini öğreniyor
Ahşap ev alev alev yandı
YEREL HABERLER Ahşap ev alev alev yandı
(Özel) Zırhlı Hint Gergedan'ı Samir'in ayak bakımı keyfi Veteriner Hekim Hilal Akbaş: "Konforlu bir yaşam sürmesi için çabalıyoruz"
YEREL HABERLER (Özel) Zırhlı Hint Gergedan'ı Samir'in ayak bakımı ...
‘Rafet Efendi’nin banka hesabı hareketleri ortaya çıktı Vatandaşın dini duygularıyla oynayan şahsın banka hesaplarına 1 yılda 101 bin 947 TL para gelmiş
YEREL HABERLER ‘Rafet Efendi’nin banka hesabı hareketleri ortaya ...
Kaza yapan araç taklalar atarak ana yola uçtu: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kaza yapan araç taklalar atarak ana yola uçtu: 3 ...
Gebze'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Gebze'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
400 bin TL'lik kabloyu satıp, 'çalındı' dedi
YEREL HABERLER 400 bin TL'lik kabloyu satıp, 'çalındı' dedi
Çaldıkları 400 bin TL’lik kabloyu satan şüpheliler tutuklandı
YEREL HABERLER Çaldıkları 400 bin TL’lik kabloyu satan şüpheliler ...
Gebze’de Sıfır Atık Eğitimleri sürüyor
YEREL HABERLER Gebze’de Sıfır Atık Eğitimleri sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X