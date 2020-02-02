Babasının tabancasıyla oynarken vurulan Armağan, toprağa verildi

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KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, babasının tabancasıyla oynadığı sırada kendisini vuran, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Armağan Butakın'ın (17) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Gölcük'te dün meydana gelen olayda, emekli astsubay babasının tabancasıyla oynarken ateş alması sonucu ağır yaralanan Armağan Butakın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Gölcük Barbaros Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan, Atike- Turan Butakın çiftinin küçük oğlu Armağan'ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından bu sabah ailesine teslim edildi. Armağan Butakın için Değirmendere Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Armağan'ın ailesinin yanı sıra öğretmenleri ve sınıf arkadaşları da katıldı. Armağan Butakın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü 17 Ağustos Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.



KOCAELİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

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