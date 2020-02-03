KO-MEK’ten Jandarma’ya Etkili İletişim eğitimi

KOMEK, halkın huzur ve güveni için gece gündüz çalışan İl Jandarma Komutanlığı’na etkili iletişim eğitimi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim kursları, kentin dinamiklerine yönelik eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar, gelen talep doğrultusunda, birçok kurum ve kuruluşa ücretsiz eğitim hizmeti veren KOMEK, son olarak halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışan İl Jandarma Komutanlığı personeline etkili iletişim konusunda eğitim verdi. Eğitim, Jandarma’nın vatandaşla birebir iletişimine olumlu katkı sunması açısından önem taşıyor.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’nda gerçekleşen KOMEK eğitimi “Etkili İletişim Becerileri ve Beden Dili” başlığında ele alındı. KOMEK usta öğreticisi tarafından verilen eğitime Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı personeli büyük ilgi gösterdi. Derste ilk olarak “iletişim nedir” sorusu sorularak personelden gelen cevaplar not edildi. İletişimin, duygu, düşünce, bilgi ya da becerilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması olduğu anlatıldı. Bu çerçevede, iletişimin sağlanması için “kaynak” ve “alıcı” ilişkisine her zaman ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı’na verilen KOMEK eğitimi, jandarmanın her an vatandaşla birebir iletişim halinde olması açısından önem taşıyor. Etkili İletişim Becerileri ve Beden Dili eğitimi; vatandaşla daha etkin iletişim kurulabilmesi, olumlu hitap tekniklerinin kullanılması ve empati kavramının kullanılması açısından özellikle kolluk kuvveti yapan kurumlara katkı sağlıyor.

KOCAELİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

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