Darıca’da Şubat ayı dopdolu

Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri yayınlandı.

Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri takvimi yayınlandı. Genç yaşlı 7’den 70’e herkese hitap edecek programların yer aldığı etkinlikler Darıcalılara keyifli anlar yaşatacak. Çocuklara yönelik gösterilerin yer aldığı Şubat ayı etkinlik takviminde Mükemmel Çocuklar, Ali ile Ayşe Okulda, Arkadaş, Heyecanlı Piknik, Ham Ham Kral ve Ihlamur Teyze Mikroplara Karşı gibi çocuk tiyatroları çocuklara eğlenceli anlar yaşatacak. Ayrıca yetişkin tiyatrolarının da sahneleneceği Şubat ayı etkinlik takvimi sanatseverleri buluşturacak.

Darıca Belediyesi’nin başlattığı Kariyer Günleri etkinliği Darıcalılar tarafından büyük ilgi görürken Şubat ayında ise Kariyer Günleri’nin konuğu yerli otomobilin tanıtımına da ev sahipliği yapan Bilişim Vadisi’nin Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu olacak. 18 Şubat 2020 Salı günü saat 11.00’da Darıcalılarla buluşacak olan İbrahimcioğlu, gençlerle tecrübelerini paylaşacak. Kariyer Günleri’nin bir diğer konuğu da 12 Şubat Çarşamba günü Doç. Dr. Burak Küntay olacak.

Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo ile Darıca’da Karadeniz rüzgarı esecek. Cimilli İbo, sevilen şarkılarıyla 21 Şubat 2020 Cuma günü saat 19.30’da Darıcalılarla buluşacak.

Tiyatrodan sağlığa, konserden söyleşiye kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Darıca Belediyesi, 28 Şubat’ın yıldönümünde ise çok önemli bir etkinlik gerçekleştirecek. 28 Şubat 2020 Cuma günü saat 19.30’da Cansu Canan Özgen’in moderatörlüğünde Mete Yarar, konuşmacı olarak Darıcalılarla bir araya gelecek. Oyun Bozan Türkiye’den Oyun Kuran Türkiye’ye başlıklı seminere ilginin yoğun olması bekleniyor.

KOCAELİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

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