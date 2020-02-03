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Fabrikanın çatısından düşen boya ustası öldü

İHA

Fabrikanın çatısından düşen boya ustası öldü

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde boya yapmak için çıktığı fabrikanın 10 metre yükseklikteki çatısından aşağı düşen boya ustası hayatını kaybetti.
Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi Fakülte Caddesi üzerinde bulunan bir makine fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 54 yaşındaki boya ustası Çetin Korkmaz, fabrikanın çatısında bulunan iskeleyi boyarken, çatıda bulunan plastik aydınlatma paneline bastı. Panelin kırılması sonucunda Korkmaz, yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Korkmaz kanlar içinde kalırken, olayı gören işçiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra olay yerine intikal eden polis ekipleri fabrikada inceleme başlattı. Olay Yeri İnceleme ve savcı incelemelerinin ardından Korkmaz'ın cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ

30 Ocak 2020 Perşembe

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