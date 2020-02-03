Kağıtspor şampiyonluk yolunda ilerleyişini sürdürüyor

Büyükşehir Kağıtspor, kendi evinde karşılaştığı Erzurum BŞB Gençlik’i 9670 yenerek 2. Ligde şampiyonluk yolunda ilerleyişini sürdürdü.

Türkiye Basketbol 2. Liginde şampiyonluk mücadelesi veren ligde oynadığı 16 maçta sadece 2 kere mağlubiyet gören Büyükşehir Kağıtspor, evinde Erzurum BŞB Gençlik ile mücadele etti. Mavi beyazlı ekip, başarılı oyununu maç boyu sürdürerek zorlu müsabakadan 9670 galip ayrıldı. Mavi beyazlılar aldığı bu galibiyetle ligde TED Ankara Koleji’nin 3 puan önünde lider durumda bulunuyor.

İlk çeyreği 2019 önde kapatan temsilcimiz 2. çeyrek sonunda 5334 skoruyla soyunma odasına gitti. Üstün oyununu 3. çeyrekte de sürdüren Kağıtspor, son çeyreğe 7456 önde girdi. Seyircisinin de desteği ile başarılı oyununu maçın sonuna kadar taşıyan mavi beyazlı ekip, maçtan 9670 galip ayrılmayı başardı. Mavi Beyazlılar bu sonuç ile bu sezon evinde oynadığı hiçbir maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Kağıtspor’da kaptan Sertay Gürsü 18 sayı, 1 ribaunt, 5 asist ile en skorer oyuncu oldu. Kaptan Sertay’ı, Uğur Dokutan 14 sayı ,11 ribaunt, 3 asist, Anıl Atamış 12 sayı, 2 ribaunt ve 2 asist, Barboros Bozkurt 12 sayı, 6 ribaunt, Yusuf Poturoğlu ise 11 sayı 7 ribaunt ile takip eden isimler oldu.

Lig statüsü gereği her devrede takımlar 1 haftayı bay geçiyorlar. İlk devre Erzurum maçı sonrasını bay geçen Kağıtspor, 2. devrede evinde oynadığı maçtan sonra 2 hafta sahalarda olmayacak. 18. haftada maç oynamayacak olan mavi beyazlı takım, 19. hafta müsabakaları kapsamında evinde Ankara temsilcisi Başkent Yenişehir takımını ağırlayacak.

KOCAELİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:06

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YATSI 19:43

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