Başkan Bıyık, yeni dönemin il dersinde öğrencileri yalnız bırakmadı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Murat Tevlim Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde bayrak törenine katılarak 20192020 eğitim öğretim dönemi ikinci yarısının ilk dersinde öğrencilere eşlik etti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Murat Tevlim Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde bayrak törenine katıldı. Başkan Bıyık, bayrak töreni öncesi yaptığı selamlama konuşmasında 20192020 eğitim öğretim dönemi ikinci yarısının hayırlı olmasını diledi. Okul bahçesinde bayrak törenine katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ikinci döneme başlayan öğrencilere ilk ders öncesi eşlik etti. Başkan Bıyık, öğrencilere başarılar dileyerek, “Darıca Belediyesi olarak eğitimi önemsiyoruz. Siz kıymetli gençlerimizin her zaman yanınızdayız. Sizlerin iyi yetişmesi geleceğimiz için çok önemli. Gelecekte bu ülkeyi sizler yöneteceksiniz. İyi yetişmiş, donanımlı gençlere ihtiyacımız var” dedi.

Öğrencilerle sohbet eden ve iyi dersler dileyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bayrak töreninin ardından okul idaresi ve öğretmenlerle bir araya geldi. Okulun ihtiyaçlarını soran Başkan Bıyık, öğretmenlerle de sohbet ederek ikinci dönem için hayırlı olsun temennisinde bulundu. Eğitimi her zaman önemsediklerini kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, eğitim camiasının her zaman yanında olacaklarını söyledi.

