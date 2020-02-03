Kağıtspor voleybolda liderliği geri aldı

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Büyükşehir Kağıtspor Voleybol takımı, 1. ligdeki şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden il temsilcisi Kağıtspor, ligin 17. hafta müsabakalarında deplasmanda Bigadiç Belediyespor ile karşılaştı. Bigadiç Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen maçta rakibini 31 ile geçen mavi beyazlılar liderlik koltuğuna yeniden oturdu. Kağıtspor aldığı bu sonuçla en yakın takipçisi TFL ALTEKMA voleybol takımının üstünde lider olarak haftayı kapattı. Mavi beyazlılar ligin 18. hafta müsabakaları kapsamında Düzce temsilcisi 1881 Düzce Belediyespor ile evinde mücadele edecekler. 9 Şubat Cumartesi günü oynanacak müsabaka Hasan Gemici Spor Salonu’nda saat 14.00’da gerçekleşecek.

KOCAELİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

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