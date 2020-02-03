Polisten Tuana'ya doğum günü sürprizi

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, polisleri çok seven Tuana Kılıç (5), doğum gününde ekiplerin sürpriziyle karşılaştı. Polisler, Tuana'yı evinde ziyaret ederek, doğum gününü kutladı.

Darıca'nın Kazım Karabekir Mahallesi'nde oturan Nevsim Kılıç, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, oğlunun polisleri çok sevdiğini belirtip, doğum gününe davet etti. Darıca Emniyet Müdürü Şaheser Şen de babanın isteğini kırmayarak, polis memurlarını Kılıç ailesinin evine gönderdi. Tuana, dün doğum gününde kendisini ziyaret eden polisleri görünce çok mutlu oldu. Polisler, Tuana'nın doğum gününü kutlayıp, hediye verdi. Tuana da polislerle birlikte pasta kesti.



KOCAELİ 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 16:00

AKŞAM 18:26

YATSI 19:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.