Gebze Belediyesi İletişim Merkezi hizmete girdi

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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz talimatıyla kurulan Gebze İletişim Merkezi faaliyete geçti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz talimatıyla kurulan iletişim merkezi çalışmalarına başladı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz göreve geldiği ilk günden bu yana, hizmetlerin ve projelerin doğru planlanması için Gebzeli hemşerileriyle iletişime önem veriyor. İlk günden itibaren haftanın bir gününü Halk Buluşması toplantılarına ayıran Başkan Büyükgöz mahallelerde “Halk Meclisleri” toplantılarını başlatmıştı. Vatandaşlarla iletişimin güçlendirilmesi amacıyla son olarak kurulan Gebze Belediyesi İletim Merkezi, faaliyetlerine start verdi.

Kişisel verilerin korunması kanunun ilgili maddesi çerçevesinde mevcut vatandaş verilerinin doğrulanması ve güncellenmesinin yanı sıra, vatandaşlarla direkt irtibat kurulması amacıyla hayata geçirilen iletişim merkezini ziyaret eden Başkan Büyükgöz, işleyiş hakkında da bilgi aldı.

KOCAELİ 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:36

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