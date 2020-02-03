Minik sporcular Hayvan Bakım Merkezi’ni gezdi

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Körfez Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, İlimtepe Gençlerbirliği Spor Kulübü U13 takımını ağırladı.

Körfez Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden İlimtepe Gençlerbirliği Spor Kulübü U13 takımı sporcularına çalışmalar hakkında bilgiler aktarıldı. Veteriner Hekimi Arzu Demirhan Ergeç, minik sporculara yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktarırken, tedavileri tamamlanan ve misafir edilen sokak hayvanlarının yer aldığı merkezi gezdirdi.

Hayvan bakım merkezini gezen sporcular, Veteriner Hekim Arzu Demirhan Ergeç’in ‘’hayvan sevgisi korunması ve yaşatılması’’ konulu sunumuna katıldı. Sunum sonrası İlimtepe Gençlerbirliği Spor Kulübü U13 takımında yer alan 25 öğrenci, merak ettikleri soruları da tek tek sorarak cevaplarını alma fırsatı buldu. Gezi sonunda Kulüp Başkanı Murat Durul, antrenör Hüseyin Aldırmaz ve yönetim kurulu üyesi Murat Durul, Körfez Belediyesi’ne böyle bir merkezi kazandırdığı için teşekkür etti.

KOCAELİ 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:36

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