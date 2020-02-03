Viyadükten atlamak istedi, vatandaşlar kurtardı

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- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, viyadükte demirlerden sarkıp, intihara kalkışan R.G. (21), arkasından gelen 3 kişi tarafından kollarından ve kıyafetlerinden tutulup, geri çekilerek kurtarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, D-100 yolu Körfez Tuğrul Caddesi'ndeki viyadükte meydana geldi. Viyadükte korkulukları aşıp, atlayacağını söyleyen R.G., aşağı sarktı. Bu sırada aşağıda toplanan kalabalık R.G.'yi sakinleştirmeye çalıştı. R.G. kendini ikna etmeye çalışanlara tepki gösterdi. R.G. kalabalıkla konuştuğu sırada, 3 kişi arkasına geldi. 3 kişi R.G.'yi kollarından ve kıyafetlerinden tutup, geri çekti. R.G. kendisini yukarı çekmeye çalışanlara 'bırakın' diyerek direnmeye çalıştı.

Bu sırada ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından yatıştırılan R.G. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



KOCAELİ 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:36

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