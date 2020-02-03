Bahçeye dökülen soba külü 2 katlı evi küle çevirdi

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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde soba küllerinin bahçeye dökülmesi ile odunların tutuşması sonucunda 2 katlı prefabrik ev alev alev yandı.

Olay, Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi Akça Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Görer isimli vatandaşa ait 2 katlı prefabrik evde yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, rüzgarın etkisi ile alevler tüm evi sardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki binalara sıçramasını önledi. Yaklaşık 1 saat süren müdahale ile alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin kullanılmaz hale geldiği yangının ilk belirlemelere göre bahçeye dökülen soba küllerinin arasındaki közlerin odunları tutuşturması sonucunda çıktığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:36

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