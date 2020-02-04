Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

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-KOCAELİ merkezli 7 ilde, terör örgütü FETÖ´nün Türk Silahlı Kuvvetleri´ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ´nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 1 öğretmen ve 4'ü muvazzaf 9 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Polisi, şüphelileri yakalamak için 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.



KOCAELİ 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:35

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