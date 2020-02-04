Marketteki çelik kasayı spiralle kesip 87 bin TL’lik vurgun yaptı Marketin kasasından 80 bin TL çalan şahıs yakalandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde girdiği marketin kasasını spiralle kesip, 80 bin TL çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 8 Ocak’ta Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan bir markete giren şahıs, içeride bulunan çelik kasayı spiralle keserek içini açtı. Kasada bulunan 87 bin TL parayı alan şahıs kayıplara karıştı. Markete gelen iş yeri sahibi kasadaki paraların çalındığını anlayınca durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı.



Kasaları açmak için kullandığı aparatlarla yakalandı

Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemeleri neticesinde kasadaki 87 bin TL parayı çalan şahsın K.S. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından şahsın yakalanması için İstanbul’da belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda K.S. yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda şahsın hırsızlık sırasında kasaları açmak için kullandığı aparatlar ele geçirildi. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahsın 2 farklı suç kaydının olduğu belirlendi.

Şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:27

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.