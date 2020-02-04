Bilgievleri’nde ikinci dönem heyecanı

İlk dönem binlerce öğrenciye hizmet veren Bilgievleri, ikinci dönemde de Kocaelili öğrencilerin adresi olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime yönelik hizmetleri arasında başı çeken ve Türkiye'ye örnek olan Bilgievleri’nde 2019/2020 eğitim öğretim döneminin ikinci yarısı başladı. İlk dönem binlerce öğrenciye hizmet veren Bilgievleri ikinci dönemde de Kocaelili öğrencilerin adresi olacak. Bilgievleri, okulun destekçisi ve sokağın alternatifi olarak öğrencilere hizmet verirken aynı zamanda aileleri bilinçlendirmek amacıyla anne baba okulları ve eğitici programlarla okulla, öğretmenle ve eğitimle barışık aileler yetiştirmeyi amaçlıyor.

Birbirinden eğitici faaliyetleri öğrencilerin hizmetine sunan Kartepe Piri Reis Bilgievi öğrencileri ikinci döneminde ilk dersine başlamadan önce vatan ve millet için dua etti. Duanın ardından öğrenciler İstiklal Marşı okudu. Kocaelili çocuklar için önemli fırsatlar sunan Bilgievleri’nin uygulama alanında değerler eğitiminin merkezde olduğu bilgi destek programları, kulüp ve atölye çalışmaları, sosyal etkinlikler, rehberlik hizmetleri, aile katılımlı etkinlikler, bilişim hizmetleri, çocuk kütüphaneleri, kamp ve spor faaliyetleri, yarışmalar, üreten sınıflar atölyesi olmak üzere on ana eksen bulunuyor. Ayrıca bilgievleri, her ay farklı konularda sosyal sorumluluk kapsamında projeler gerçekleştiriyor.

KOCAELİ 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:35

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