Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

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Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında1 aktif görevde olan öğretmen, 4’ü aktif görevde 9 askeri personel olmak üzere toplan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

KOCAELİ 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:35

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