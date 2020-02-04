Gölcük sahilleri bahara hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Gölcük ilçesi Kavaklı, Barbaros Hayrettin Paşa ve İhsaniye Denizevler sahil parklarına farklı türlerde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kocaeli’nin günlük yaşamında sahil parkları büyük önem taşıyor. Özellikle yaz ve bahar mevsimlerinde, vatandaşlar aileleri ile birlikte sahil parklarında bolca vakit geçiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Gölcük ilçesinde bulunan Kavaklı, Barbaros Hayrettin Paşa ve İhsaniye Denizevler sahil parklarına farklı türlerde fidanlar dikti. Ekipler ayrıca sahil parklarındaki uygun, boş alanlara da fidan dikimi gerçekleştirdi.

Kuruyan ağaç noktalarını ve uygun alanları belirleyen ekipler, fidanların dikileceği yerlere organik toprak serdi. Toprak seriminin ardından belirlenen yerlere ıhlamur, pembe çicekli akasya, süs eriği, goldrider, defne, çınar, leylandi, süs elması ve kartopu türlerinde fidanlar dikildi. Yapılan yenileme çalışması ile sahil parklarının yeşil ve düzenli kalması sağlanırken, vatandaşların da memnuniyeti kazanıldı.

KOCAELİ 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:27

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.