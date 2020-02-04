Başkan Büyükgöz hizmeti muhatabına soruyor

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Talep hattına şikayetlerini bildiren ve ilgili müdürlük tarafından hızla çözüme kavuşturulan vatandaşları belirli periyotlarla bizzat arayan Başkan Büyükgöz, verilen hizmetten duydukları memnuniyeti muhataplarına soruyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşlarla bire bir iletişim kanallarını aktif şekilde kullanarak haftanın bir gününü halk buluşması toplantılarında vatandaşların taleplerini dinliyor. Bu Kapsamda Büyükgöz, talep ve şikayetlerini Whatsapp talep hattına bildiren vatandaşları arayarak memnuniyetleri hakkında bilgi alıyor. Telefonla aranan vatandaşlar ise hizmetten duyduğu memnuniyet nedeniyle Büyükgöz’e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

KOCAELİ 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:35

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