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Darıca Belediyesi’nden sokak hayvanları açıklaması

İHA

Darıca Belediyesi, sokak hayvanlarının toplanması konusunda yaptığı açıklamada yapılan çalışmalar sırasında hayvanlara zarar verilmemesi konusunda özen gösterildiği bildirildi.

Darıca Belediyesi, sokak hayvanlarının toplanması konusunda yaptığı açıklamada yapılan çalışmalar sırasında hayvanlara zarar verilmemesi konusunda özen gösterildiği bildirildi.
Darıca Belediyesi, sokak hayvanlarının toplanması konusunda açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Darıca Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğümüz Bünyesinde hizmet veren Hayvan Sağlığı ve Refahı Ekibimiz, Veteriner Hekimimiz ve Ekibi tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde sokak hayvanlarıyla ilgili gerekli çalışmalar özenle yapılmaktadır. Hayvan Sağlığı ve Refahı Ekibimizin çalışmaları kapsamında sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, aşı ve tedavileri titizlikle yürütülmekte olup ayrıca trafik kazası ve çeşitli nedenlerden dolayı zarar gören sokak havanları da uzman ekiplerimiz tarafından tedavi edildikten sonra alındıkları ortamlara geri bırakılmaktadırlar.”
“Son zamanlarda ısırma vakaları ve köpek saldırıları ile ilgili kurumumuza vatandaşlardan yoğun şikayetler gelmektedir. 5199 sayılı Hayvanları koruma kanunu gereği küpesiz olan sokak hayvanları ekiplerimiz tarafından alınarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Rehabilite Merkezinde Salı ve Perşembe günleri kısırlaştırma ve tedavi işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca son günlerde uyuz vakalarının artması ve bununla beraber oluşan mantarın insanların sağlığı ve aynı zamanda diğer hayvanlarda bulaşma riski olduğundan dolayı veteriner Hekimimiz kontrolünde ekiplerimiz tarafından çalışmalar hassasiyetle yürütülmektedir.”
“Vatandaşlarımızın yaptığı şikayetler neticesinde yine vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için zaman zaman sokak hayvanları hakkında gerekli işlemler yapılırken bu işlemlerin hayvanlara zarar vermemesi noktasında da gerekli özen gösterilmektedir. Her türlü yanlış anlaşılmalara karşı da ekiplerimiz uyarılmış ve daha hassas olmaları özellikle belirtilmiştir. Bu konuda hayvanseverlerle de her zaman işbirliği içinde olmaya hazır olduğumuzu belirtir hem insan hem de hayvan sağlığı için gerekli çalışmalara devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

KOCAELİ

04 Şubat 2020 Salı

  • İMSAK 06:35
  • GÜNEŞ 08:01
  • ÖĞLE 13:19
  • İKİNDİ 16:01
  • AKŞAM 18:27
  • YATSI 19:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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