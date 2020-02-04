İzmit Belediyesinden mükelleflere uyarı

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İzmit Belediyesi mükelleflerine vergilerini ödemeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

İzmit Belediyesi 31 Aralık 2019 tarihinde vadesi geçmiş ödenmeyen vergi borçları hakkında çağrıda bulundu. İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Vergi ödeme yükümlülüğünün zamanında ve tam olarak yerine getirilmesi en kutsal vatandaşlık görevimizdir. Tahsil edilemeyen vergiler vatandaşın daha az hizmet alması anlamına gelmektedir. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki kanunun 55. maddesi ödeme emri tebliğini gerektirmektedir. Bu doğrultuda 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle vadesi geçtiği halde ödenmeyen vergi borçlarının tahsili amacıyla işlem başlatılması zorunluluğu doğacaktır. Mükelleflerimizin yasal takiple muhatap olmaması için bu konuya hassasiyet göstermeleri menfaatlerine olacaktır” ifadelerine yer verdi.

KOCAELİ 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:35

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