Kocaeli’de aranan 11 suçlu yakalandı

Kocaeli’de farklı suçlardan aranan 11 şüpheli, okul çevrelerinde yapılan denetimlerde yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 20192020 eğitim ve öğretim döneminde okullar ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında Kocaeli İL Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli denetimler yapıldı. 159 ekip ve 633 polisin katılımıyla yapılan “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi ve Tek Dal Sigara Satış Uygulaması”nda okulların çevresinde bulunan 2 bin 930 şahsın kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı. Yapılan kontrollerde farklı suçlardan aranan 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından öğrencilerin zaman geçirmek için gittiği 321 internet kafe gibi iş yerlerinde de denetimler yapıldı.

Polis ekipleri, denetimler kapsamında 860 servis aracını da kontrol etti. Yapılan kontrollerde 44 servis aracı sürücüsüne para cezası kesilirken, 17 araç ise trafikten men edildi.

KOCAELİ 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:35

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