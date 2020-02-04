Kartepe belediyesi meclisinde 10 gündem maddesi karara bağlandı

Kocaeli Kartepe Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısında 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kartepe Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında belediye meclis sonunda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Belediye Başkanı Kocaman CHP grubu tarafından meclise sunulan soru önergelerine de cevap verdi. Meclis toplantısında konuşan Kocaman, “Elazığ ve Malatya Depremi’nde ve Erbil’de Esad rejimi tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen 7 askerimize ve yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizin yar ve yardımcısı olsun” dedi. Ocak meclis tutanağının onaylanması sonrasında CHP grubu tarafından “Deprem Anıtı” hakkında ki soru önergesine Başkan Kocaman “Deprem bizim gerçeğimizdir. 99 depreminde hepimiz yakınlarımızı, dostlarımızı kaybettik. Deprem acılarını en iyi yaşayan bizleriz. Anıt için en kısa sürede gereken yapılacaktır” dedi.

Meclis gündeminde yer alan, meclis ve komisyon üyeleri huzur hakkı, sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi, belediye meclis üyeleri arasından görevlendirilen Başkan Yardımcılarına ödenecek aylık ödeneği tespit edilmesi, belediye meclisinin 10 yıl süre ile Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edilen ve tahsis süresi sona eren Çepni Mahallesi Çepni Caddesi’nde bulunan Suadiye Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası olarak kullanılan eski Suadiye Belediye Hizmet Binası ile Acısu Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi’ndeki Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Uzunçiftlik Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası olarak kullanılan eski Acısu Belediye Hizmet Binasının tahsis sürelerinin yenilenmesi maddeleri karara bağlandı. Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi’nde bulunan Kartepe Kaymakamlığı eski hizmet binası olarak kullanılan belediyeye ait binanın 1. ve 2. katlarının müftülük hizmetlerinde kullanmak üzere Kartepe İlçe Müftülüğüne tahsisi, Arslanbey ve Şevkatiye Mahallesi uygulama imar planı değişikliği ve 2020 yılı zabıta memurları aylık maktu fazla çalışma ücreti maddeleri de oy birliği ile kabul edildi.

Şubat ayı meclis gündeminde yer alan Arslanbey Mahallesi uygulama imar planı ve plan hükmü değişikliği maddesi oy birliği ile İmar Komisyonu’na, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere kazandırılan hibe araç maddesi oy birliği ile kabul edildi. Emekevler Mahallesi Uygulama İmar Planı değişikliği maddesi ise İmar Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

KOCAELİ 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:35

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