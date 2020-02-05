Kamu Kurumu Denetçiliği Kurumu Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç: “Cumhuriyetimizin 100. yılını gelişmiş bir demokrasiyle ve vatandaşımızın hak arama yolunda taçlandıracağız" “Türkiye son yıllarda olağan üstü güzellikler yaşıyor” “Kocaeli 100’ün üzerindeki ülkeden daha fazla ekonomik güce ve potansiyele sahip”

Kocaeli’de açıklamalarda bulunan Kamu Kurumu Denetçiliği Kurumu Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, “Cumhuriyetimizin 100. yılını gelişmiş bir demokrasiyle, hukukun üstünlüğüyle, insan haklarına kamil anlamda uyumuyla ve vatandaşımızın hak arama yolunda taçlandıracağız” dedi.

Kamu Kurumu Denetçiliği Kurumu Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki heyet bir dizi ziyarette bulunmak amacıyla Kocaeli’ye geldi. Şeref Malkoç ve beraberindeki heyet, Kocaeli’de 2 gün boyunca ziyaretlerde bulunup vatandaşlarla bir araya gelecek olan Şeref Malkoç ve beraberindeki heyetin ilk durağı Kocaeli Valiliği oldu. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret eden heyet, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Burada açıklamalarda bulunan Kamu Kurumu Denetçiliği Kurumu Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, vatandaşların daha iyi hizmet alabilmelerini sağlamak ve insan haklarına yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.



“Kocaeli 100’ün üzerindeki ülkeden daha fazla ekonomik güce ve potansiyele sahip”

Konuşmasında Kocaeli’deki gelişmelere değinen Malkoç, sanayi kenti olan Kocaeli’nin önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, “Kocaeli Türkiye’nin müstesna illerinden birisi. İhracat ve ithalat rakamlarına baktığımızda dünyadaki 100’ün üzerindeki ülkeden daha fazla ekonomik güce ve potansiyele sahip. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin 81 ilinden inşaların buluştuğu, bir araya geldiği bir şehir 2 milyonun üzerinde bir nüfusu var. Güçlü bir ekonomisi var. Ama hepsinden önemlisi bütün bu farklıları, tıpkı bahar mevsiminde çiçek bahçesine baktığımızdaki o farklı renklerin verdiği güzelliği huzur içerisinde yaşatan bir şehir. Asayiş yönünden de bu kadar gelişmiş bir nüfusa, geniş bir ekonomik potansiyele sahip olmasına rağmen huzur kenti. O yüzden Sayın Valimizi tebrik ediyorum” dedi.



“Türkiye son yıllardan olağan üstü güzellikler yaşıyor”

Türkiye’de yaşanan gelişmelerle ilgili de açıklamalarda bulunan Malkoç, “Türkiye son yıllardan olağan üstü güzellikler yaşıyor. Her alanda bunu görebiliriz. Dünyanın en büyük havaalanlarını kuruyoruz, hızlı trenlerimiz gelişiyor. Sabah kalkıp çok kısa sürede araçla Ankara’dan buraya geliyoruz. Buradan İzmir’e gidebiliyoruz. Türkiye’nin fiziki yapıları itibariyle en iyi üniversite binalarına, hastanelerine sahibiz. 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. 100. yıldaki halkın refahı, eğitim imkanı, hizmetlerinin yanı sıra, Cumhuriyetimizin 100. yılını gelişmiş bir demokrasiyle, hukukun üstünlüğüyle, insan haklarına kamil anlamda uymayla ve vatandaşımızın hak arama yolunda taçlandıracağız. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun çalışmalarındaki hedef ve gayelerinden birisi de budur. Ben bu anlamda Kamu Denetçiliği Kurumu’nda beraber çalıştığımız arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Ziyaretlerde bilgilendirme yapıldı

Kamu Kurumu Denetçiliği Kurumu Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki heyet daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Heyeti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, karşıladı. Yapılan ziyarette Başkan Büyükakın, çalışmaları hakkında heyete bilgiler aktardı.

KOCAELİ 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:34

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