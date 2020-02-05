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Başkan Şayir, Van’daki öğrencileri sevindirdi

İHA

Eğitim gönüllüsü Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası'ndan sonra Van'da ki öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Başkan Şayir, Van’daki öğrencileri sevindirdi

Eğitim gönüllüsü Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası’ndan sonra Van’da ki öğrencilerin yüzünü güldürdü.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Van’ın İpekyolu ilçesi Türk Eczacılar Birliği İlkokulu’ndaki öğrencilere kırtasiye, spor malzemesi ve oyuncak yardımında bulundu. Yardım sonrasında okulda görevli Hamza Karadağ isimli bir öğretmenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başkan Şayir’e ve Dilovası Belediyesi Koordinatörü Ercan Güneş’e teşekkür etti. Karadağ yaptığı paylaşımda “Dilovası Belediye Başkanı Sayın Hamza ŞAYİR'in Van'daki miniklere göndermiş olduğu yardımlardan dolayı şahsım ve öğrencilerim adına çok teşekkür ederim. Eğitime verdiği desteği Türkiye'mizin öteki ucundan hissetmek, minik yüreklere dokunmasına şahit olmak içimizi ısıttı. Bu süreçte çabalarına şahit olduğum Sayın Ercan GÜNEŞ Bey'e de teşekkürlerimi borç bilirim. Çocuklarımızın mutluluğunda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler” dedi.

KOCAELİ

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:34
  • GÜNEŞ 08:00
  • ÖĞLE 13:19
  • İKİNDİ 16:02
  • AKŞAM 18:28
  • YATSI 19:49
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