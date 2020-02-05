İzmit Belediyesporlu izciler kış milli kampını tamamladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İzmit Belediyesporlu izciler kış milli kampını tamamladı

İHA

İzmit Belediyesporlu izciler Bolu Aladağ Kamp Eğitim Tesislerinde gerçekleşen Türkiye İzcilik Federasyonu Kış Milli Kampını tamamladı.

İzmit Belediyesporlu izciler kış milli kampını tamamladı

İzmit Belediyesporlu izciler Bolu Aladağ Kamp Eğitim Tesislerinde gerçekleşen Türkiye İzcilik Federasyonu Kış Milli Kampını tamamladı.
İzmit Belediyespor izcileri 26 Ocak1 Şubat tarihleri arasında Bolu Aladağ Kamp Eğitim Tesislerinde gerçekleşen Türkiye İzcilik Federasyonu Kış Milli Kampına katıldı. Ağır kış şartlarında gerçekleşen eğitime Türkiye’nin çeşitli illerinden 525 izci katılırken İzmit Belediyesporlu 14 izci, Muzaffer Gündüz liderliğinde kampta yerini aldı. Katılımın yüksek olduğu eğitim kampında izcilere kış şartlarında yaşama eğitimi verildi. Kar evi ve kar mağarası yapımı, karda ateş yakma ve ilk yardım eğitimlerinin yanı sıra izcilerin kayak ve kızak becerileri geliştirildi. Bir hafta süren kampta izciler yoğun kış şartlarında hayatlarını idame ettirebilmeyi öğrenirken aynı zamanda keyifli bir hafta geçirdiler.
525 izcinin katıldığı Türkiye İzcilik Federasyonu Kış Milli Kampında İzmitli izciler İzmit Belediyesi ve Türk Bayrağının yanında Kocaelispor atkısı açmayı ihmal etmediler. Kış milli kampında İzmitli izcilere liderlik yapan Muzaffer Gündüz, “Bolu Aladağ’da yapılan bu kamp, izcilerimiz açısından son derece verimli geçti. Bizlere her türlü desteği veren başta İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere, Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa ve Kulüp Başkanı Yusuf Erenkaya’ya teşekkür ederiz” dedi.

KOCAELİ

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:34
  • GÜNEŞ 08:00
  • ÖĞLE 13:19
  • İKİNDİ 16:02
  • AKŞAM 18:28
  • YATSI 19:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İntihardan vazgeçti, polisle yumruk selamı yaptı
YEREL HABERLER İntihardan vazgeçti, polisle yumruk selamı yaptı
İzmit Belediyesinde 66 adayı uzman sınavına alacak
YEREL HABERLER İzmit Belediyesinde 66 adayı uzman sınavına alacak
Eşini öldürüp, intihar etti
YEREL HABERLER Eşini öldürüp, intihar etti
Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi ...
İzmit Zabıtası, okul önlerinde görev başında
YEREL HABERLER İzmit Zabıtası, okul önlerinde görev başında
İzmit Belediyesi vatandaşları kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi vatandaşları kültür ve sanatla ...
Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 2 gözaltı
Büyükşehir Kar Timleri karla mücadeleye hazır
YEREL HABERLER Büyükşehir Kar Timleri karla mücadeleye hazır
Başkan Söğüt, “Hereke’nin değerini daha da yükselteceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Söğüt, “Hereke’nin değerini daha da ...
Gebze'de su kesintisi
YEREL HABERLER Gebze'de su kesintisi
Tarihi çınarlar bakımdan geçiyor
YEREL HABERLER Tarihi çınarlar bakımdan geçiyor
Başkan Şayir, Van’daki öğrencileri sevindirdi
YEREL HABERLER Başkan Şayir, Van’daki öğrencileri sevindirdi
İzmit’e yeni meydan; pişmaniyecilere yeni yer
YEREL HABERLER İzmit’e yeni meydan; pişmaniyecilere yeni yer
D-100 üzerindeki üst geçide asansör yapılacak
YEREL HABERLER D-100 üzerindeki üst geçide asansör yapılacak
Başiskele meclisi huzur haklarını depremzedelere bağışladı
YEREL HABERLER Başiskele meclisi huzur haklarını depremzedelere ...
Akademi Lise’de ikinci dönem heyecanı
YEREL HABERLER Akademi Lise’de ikinci dönem heyecanı
Darıcalı karateci Avrupa Şampiyonasında ter dökecek
YEREL HABERLER Darıcalı karateci Avrupa Şampiyonasında ter dökecek
Akademi Lise’de ikinci dönem heyecanı başladı
YEREL HABERLER Akademi Lise’de ikinci dönem heyecanı başladı
Kamu Kurumu Denetçiliği Kurumu Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç: “Cumhuriyetimizin 100. yılını gelişmiş bir demokrasiyle ve vatandaşımızın hak arama yolunda taçlandıracağız" “Türkiye son yıllarda olağan üstü güzellikler yaşıyor” “Kocaeli 100’ün üzerindeki ülkeden daha fazla ekonomik güce ve potansiyele sahip”
YEREL HABERLER Kamu Kurumu Denetçiliği Kurumu Kamu Baş Denetçisi ...
Başkan Büyükgöz Arapçeşme Bilim Sanat’ta
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz Arapçeşme Bilim Sanat’ta
Başiskele’de Şubat ayı kültür ve sanatla dolu dolu geçecek
YEREL HABERLER Başiskele’de Şubat ayı kültür ve sanatla dolu dolu ...
Uzuntarla Kültür Merkezi şekillenmeye başladı
YEREL HABERLER Uzuntarla Kültür Merkezi şekillenmeye başladı
Meclis üyeleri huzur haklarını depremzedelere bağışladı
YEREL HABERLER Meclis üyeleri huzur haklarını depremzedelere ...
Elazığ yardım tırı Gebze’den dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER Elazığ yardım tırı Gebze’den dualarla uğurlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X