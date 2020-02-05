İzmit Belediyesinde 66 adayı uzman sınavına alacak

İzmit Belediyesinin sınavla alacağını duyurduğu 3 sosyal hizmet uzmanı başvuruları sonucunda 66 aday sınava girmeye hak kazandı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından İzmit Belediyesinin kendi bünyesinde çalışacağı teknik personellerini sınavla işe alma dönemi başlamış ve 2931 Ocak 2020 tarihlerinde 3 adet Sosyal Hizmet Uzmanı kadrosu için sınav yapılacağı duyurdu. Konuyla ilgili olarak kurulan ve 4 Şubat günü saat 10.00’da toplanan Sınav Komisyonu başvuran 122 kişiyi değerlendirdi. Değerlendirmeler sonucunda 66 aday sınava girmeye hak kazandı. Sınava katılmaya hak kazanan 66 aday için 6 Şubat Perşembe günü saat 10.00’da Belsa Plaza 9. katta giriş sınavı düzenlenecek. Bu sınavdan 100 üzerinden en az 60 puan alanlar 14 Şubat 2020 Cuma günü saat 10.00’da başlayacak olan mülakata çağrılacaktır.

KOCAELİ 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:34

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