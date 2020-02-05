Kocaeli´de şiddetli rüzgar etkili oldu, 2 binanın çatısı uçtu

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KOCAELİ'nin Körfez ve Derince ilçelerinde, şiddetli rüzgar nedeniyle iki binanın çatısı uçtu.

Kocaeli´nin Körfez ve Derince ilçelerinde akşam saatlerinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Körfez Yeni Yalı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı Ateş Apartmanı'nın ve Derince İbni Sina Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatısı uçarak, bitişikte bulunan binaların üzerine düştü. Çatıların uçtuğunu gören vatandaşlar durumu zabıta ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın uçan çatısını ağaç kesme motoruyla keserek parçalar halinde kaldırdı.



KOCAELİ 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:34

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