Gebze de denetimler devam ediyor

Gebze Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede bulunan fırınları denetledi.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde denetimlere aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından, halkın tüketimine sunulan gıdaların gıda mevzuatına uygun ve insan sağlığını tehdit etmeyecek şartlarda satılıp satılmadığı ve Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odasının belirlediği ekmek tarifesine ve gramajına uyulup uyulmadığı hususlarında denetimler gerçekleştiriliyor.

Öte yandan çalışmalara devam eden Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından karne tatili boyunca tüm okullarda ilaçlama çalışması yapıldı. Belirlenen periyotlarla ilçe genelindeki okullarda halk sağlığı ve öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda eğitim görebilmeleri amacıyla haşerelere karşı ilaçlama ve diğer dezenfekte çalışmaları tamamlandı.

KOCAELİ 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:33

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