Çöpten yemek yeme sömürüsünü zabıtanın dikkati bozdu

Kocaeli’de yanında getirdiği yiyecekleri, çöp konteynerinin içinden çıkartıp yiyen ve vatandaşların duygularını sömüren şahıs, zabıta ekiplerinin dikkati sonucu yakalanarak hakkında cezai işlem uygulandı.

Kocaeli’de halkın duygularını sömürerek kolay yoldan kazanç eden dilencilerin oyununu zabıta ekipleri bozdu. Gebze ilçesi Atatürk Caddesi’nde çöpten yemek yiyen şahsa vatandaşların para verdiğini gören Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dilenen şahsı takibe aldı. Bir süre şahsı takip eden ekipler, şahsın evden getirdiği meyve ve sebzeleri çöp konteynerinin yanında yiyerek ve çöpten yemek yeme imajı ile vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yolu ile para topladığını tespit etti.

Zabıta Müdürlüğüne götürülen şahsa ilgili kanun maddesi gereğince para cezası uygulayan ekipler vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KOCAELİ 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:33

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