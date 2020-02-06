Evinde ölü bulunan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşadığı evde ölü bulunan Hatice Çetinbaş´ın (64), ön otopsi raporunda ölmeden önce darp edildiği belirlendi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, 24 Ocak günü İstasyon Mahallesi Sadık Efe Sokak´taki binada meydana geldi. Hatice Çetinbaş´tan haber alamayan oğlu, evine geldi. İçeri giren oğlu, Hatice Çetinbaş´ı salonda hareketsiz bir şekilde yüzüstü yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Hatice Çetinbaş´ın öldüğünü belirledi. Yaşanan olayda cinayet şüphesi üzerinde duran Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Hatice Çetinbaş´ın yapılan ön otopsi raporunda ölmeden önce darp edildiği belirlendi.
Polis, evde bulunan parmak izleri ve evin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, Hatice Çetinbaş´ın yalnız yaşadığı eve, hayatını kaybetmeden önceki gece R.K. ve Z.K.´nın geldiği belirlendi. Polis, R.K. ve Z.K.´yi dün öğle saatlerinde Kartepe´de bulunan evlerine baskın düzenleyerek gözaltına aldı. İki şüpheli burada tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
KOCAELİ
06 Şubat 2020 Perşembe
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