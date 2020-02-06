Öz babasını öldürüp cezaevinden firar eden şahıs yakalandı

İstanbul’da 2012 yılında öz babasını öldüren ve 3 ay önce cezaevinden firar eden şahıs, Kocaeli’de yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 2012 yılında İstanbul’da öz babasını bıçaklayarak öldüren O.E. isimli şahıs, Zonguldak’ın Devrek ilçesinde tutuklu bulunduğu cezaevinden 3 ay önce firar etti. Kocaeli’de aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde O.E. isimli şahsın Kocaeli’de saklandığı tespit edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler tarafından O.E.’nin İzmit ilçesinde İzmit ilçesinde saklandığı adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda O.E. yakalanarak gözaltına alındı.

O.E., yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Şahsın burada yapılan işlemlerinde 18 yıl 4 ay ağır hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şahıs emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

KOCAELİ 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:33

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