Akü hırsızı suçüstü yakalandı

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İZMİT´te, sanayi sitesi içerisinde bulunan otomobillerin akülerini çalarak, düşük fiyata sattığı iddia edilen E.A., polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Körfez Sanayi Sitesi içerisinde son zamanlarda artan otomobillerden akü çalınması olayıyla ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Sanayi sitesi içerisinde bulunan esnafın ifadesine başvuran ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına alan polis, otomobillerden aküleri çalıp, piyasada daha ucuza satan kişinin E.A. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, takibe aldığı E.A.'yı dün öğle saatlerinde sanayi sitesi içerisinde başka bir otomobilin aküsünü çalmak istediği sırada suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan E.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:33

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