Babasını öldüren cezaevi firarisi, alışveriş yaparken yakalandı

İSTANBUL´da, babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla verilen 18 yıl 4 ay hapis cezasını çekmesi için konulduğu cezaevinden 3 ay önce firar eden O.E., İzmit'te alışveriş yaparken yakalandı.

O.E., 2012 yılında İstnabul'da babasını bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan O. E. yargılandığı davada, 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 3 ay önce de Zonguldak Devrek Açık Ceza ve İnfaz Kurumu´ndan firar etti. Cezaevi firarisi her yerde aranırken dün İzmit'te alışveriş yapan bir kişinin hareketlerinden şüphelenen vatandaşlar polise haber verdi. Bildirilen adrese gelen polis, firari O.E. olduğu ortaya çıkan şüpheliyi yakaladı. O.E., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



KOCAELİ 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:33

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