İzmit Belediyesi çığ felaketi nedeniyle konserleri iptal etti

İzmit Belediyesi’nin Cuma günü Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisinde gerçekleştirmeyi planladığı ‘Sadece Müzik’ etkinliği Van’da yaşanan çığ felaketi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından her hafta Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisinde düzenlenen “Sadece Müzik” programı kapsamında, 7 Şubat Cuma günü gerçekleşmesi planlanan Pembe Berjer Akustik Session grubunun konseri ve her CumaCumartesi günü gerçekleşen Sokak Müzisyenleri dinletileri Van’ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan ve 39 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet tüm ülkeye baş sağlığı dileyerek, “Van Bahçesaray’da yaşanan çığ felaketi sonrası hayatını kaybeden 39 vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Şehit ateşi Kocaeli’de de 2 eve düştü. Kartepeli Jandarma Astsubay Fatih Karagöz ve Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık’a Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi.

KOCAELİ 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:33

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