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‘Ombudsman’ Kocaeli halkıyla buluştu Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç: “2019 ...

İHA

Kocaeli'de düzenlenen "Ombudsman Halkla Buluşuyor" programında kurum idarecileri ve vatandaşlarla bir araya gelen Kamu Kenetçiliği Kurumu Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, "Eğer biz bunları kurumlarımızla titiz bir şekilde uygularsak çok kısa süre içerisinde önemli mesafeler alacağımıza inanıyorum" dedi.

‘Ombudsman’ Kocaeli halkıyla buluştu Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç: “2019 yılında bize 21 bin 525 başvuru yapılmış” “Türkiye’de son yıllarda olağanüstü imkanlar ve güzellikler sağlandı”

Kocaeli’de düzenlenen “Ombudsman Halkla Buluşuyor” programında kurum idarecileri ve vatandaşlarla bir araya gelen Kamu Kenetçiliği Kurumu Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, "Eğer biz bunları kurumlarımızla titiz bir şekilde uygularsak çok kısa süre içerisinde önemli mesafeler alacağımıza inanıyorum" dedi.
Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki heyet bir dizi ziyarette bulunmak amacıyla Kocaeli’ye geldi. Ziyaretler kapsamında Malkoç ve beraberindeki heyet, "İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi İçin Teknik Destek Projesi" kapsamında gerçekleştirilen “Ombudsman Halkla Buluşuyor” konferansında Kocaeli’de kurum idarecileri, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kamu Denetçiliği Kurumu ev sahipliğinde Başiskele ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleştirilen konferansa Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu denetçileri, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilde bulunan kamu kurumlarının idarecileri, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“Bu kurum kamunun işleyişini çok daha iyi bir yere getirebilir”
Programda ilk olarak konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kurumların denetlenmesinin önemine dikkat çekerek, “Ombudsmanlık müessesesi irade ile halk arasında yargıya gitmeden çözülebilecek konuları hızla çözebilecek bir müessese. İdare birçok mekanizma tarafından kontrol ediliyor ve kendi iç denetim mekanizmaları var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de birçok iç mekanizma tarafından kontrol ediliyor. Ama buna rağmen bir idareci bir karar alırken, bir eylemde bulunurken vatandaşın aleyhine olduğu düşünülecek bazı işler yaparsa bazen hukuki olan şeyler tırnak içinde söylüyorum, helak olabiliyor. Hakkaniyet bizler ve medeniyetlerimiz için oldukça önemli. Ombudsmanlığın dünyanın birçok yerinde örnekleri var. Kamunun işleyişini çok daha iyi bir yere getirebilir” dedi.

“Kamu ve kuruluş temsilcilerine yol göstermiş, rehberlik etmiş oluyoruz”
Daha sonra konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kurumların değerlendirilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti. Ombudsmanlıkla kurumların başarılı bir şekilde denetlenmesinin sağlanmasıyla, vatandaşların daha iyi hizmet alabileceğini belirtti. Vali Aksoy’un ardından sözü devralan Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun çalışmaları hakkında bilgiler aktararak, “Verdiğimiz tavsiye kararlarıyla idareye husumet ve hasım değil, idarecilere, kamu ve kuruluş temsilcilerine yol göstermiş, rehberlik etmiş oluyoruz. Bunun karşılığında da hedefimiz ülkemizde kamu hizmeti alan insanımızın, ‘Ne güzel kamu hizmeti sunuluyor bu memlekette. Ne güzel yöneticilerimiz var. Ben bu hizmetten memnunum’ demesi yeterli. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun hedefi bu. Biz bu hedefe ne kadar yaklaşabilirsek o kadar iyi. Adalete ulaşmada 3 unsur çok önemlidir. Bunlardan birincisi kolay başvuru olması, ikincisi başvurunun ucuz olması, üçüncüsü ise karar verme sürecinin hızlı olmasıdır. Hani derler ya, ‘Geç gelen adalet, adalet değildir.’ Bizim kurumumuz da bu adalete erişmede bu 3 unsuru temin eden bir kurum” diye konuştu.

“2019 yılında bize 21 bin 525 başvuru yapılmış”
2019 yılında Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından sorunların çözülmesi için önemli çalışmalar yapıldığını ifade eden Malkoç, “Kurumumuz masrafları kendisi karşılıyor. Başvuru ücreti almıyor. Şahit dinlenecekse giderlerini karşılıyor. Bilirkişi incelemesi yapılacaksa bunun ücretini karşılıyor. Kamu Denetçiliği Kurumu’na bir başvuru yapıldığında en geç 6 ay içerisinde bunun sonuçlanması gerekiyor. 2019 yılında bize 21 bin 525 başvuru yapılmış. Biz o yıl 22 bin 325 karar vermişiz. Bu süreye dikkat ediyoruz. Bazen idareden istediğimiz bilgi ve belgeler tam gelmeyebiliyor. Bunların oranı da yüzde 2 oranında” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de son yıllarda olağanüstü imkanlar ve güzellikler sağlandı”
Kamu Denetçiliği Kurumu ile kamu ve kuruluşların daha başarılı bir şekilde hizmet vermesini hedeflediklerini ifade eden Malkoç, “Türkiye’de son yıllarda olağanüstü imkanlar ve güzellikler sağlandı. Bizim anayasamıza baktığımızda hak ve özgürlükler açısından Avrupa’nın çoğu ülkelerinden daha iyi durumdayız. Ama uygulamada sorunlarımız ve problemlerimiz var. Bu da ister istemez kamu hizmetlerinin kalitesini etkiliyor. Eğer biz bunları kurumlarımızla titiz bir şekilde uygularsak ve bizim gibi kurumlarla dayanışmaları artarsa, idarecilerimize hukukun üstünlüğü anlayışının yerleşmesini sağlarsak ve vatandaşlarımızda da hak arama kültürünü yaygınlaştırırsak çok kısa süre içerisinde önemli mesafeler alacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Malkoç’un konuşmasının ardından konferans katılımcıların sorunlarının dinlenmesi ile devam etti.

KOCAELİ

06 Şubat 2020 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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