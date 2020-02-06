Şehit astsubayın annesi: Sen beyaz karlar altında damat mı oldun annem

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz (26), Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde toprağa verildi. Şehit oğlunu asker selamıyla uğurlayan Havva Karagöz, "Sen beyaz karlar altında damat mı oldun annem. Seni al bayraklar içinde damat mı ettim yavrum" diye gözyaşı döktü.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün meydana gelen çığ felaketinde aramakurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz, yaşanan ikinci çığda şehit oldu. Şehit Fatih Karagöz'ün naaşı, askeri uçakla Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi askeri törenle karşılanarak Kartepe İbrikdere Mahallesi'ne getirildi. Şehidin babası emekli sigortacı Selahattin Karagöz, eşi Havva Karagöz, kız kardeşi Rabia ve erkek kardeşi Musa Karagöz büyük üzüntü yaşadı. Kartepe Belediyesi Uzuntarla Sosyal Tesisleri'nin bahçesinde kılınan cenaze namazına Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, kamu kurum kuruluşlarının il müdürleri ve halk katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi top arabasına konuldu.

'ALLAH YOLUNU AÇIK ETSİN OĞLUM'

Şehit oğlunu asker selamıyla uğurlayan Havva Karagöz, "Oğlum bugün senin bayramın. Senin bugün düğünün çocuğum. Seni al bayraklar altında aldım oğlum. Kınalı kuzum benim, Allah yolunu açık etsin. Peygamberimize komşu eylesin" diye gözyaşı döktü. Havva Karagöz'ü yakınları ve yetkililer sakinleştirdi.

Fatih Karagöz'ün cenazesi top arabasıyla götürülürken Havva Karagöz, "Sen beyaz karlar altında damat mı oldun annem. Seni Albayraklar içinde damat mı ettim yavrum" diye gözyaşlarına boğuldu. Şehit Fateh Karagöz, İbrikdere Mahallesi´nde bulunan mezarlıkta askeri törenle toprağa verildi.



KOCAELİ 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:33

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