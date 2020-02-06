Akü hırsızı tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde araçlardan akü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Körfez Sanayi Sitesi’nde bulunan bir araçtan akü çalan şahıs kayıplara karıştı. Olayın ardından araç sahibinin şikayeti üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği belirlenen E.A. adlı şahsı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KOCAELİ
06 Şubat 2020 Perşembe
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