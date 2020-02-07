Büyükşehir’den Kuruçeşme Hicret Camisine malzeme yardımı

Büyükşehir Belediyesi İzmit ilçesi Kuruçeşme Kocatepe Hicret Camisine malzeme yardımında bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki camilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bu kapsamda Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce değerlendirmeye alınan camilere malzeme yardımında bulunuluyor. Çalışmalar kapsamında cami derneğinin müracaatı sonrasında İzmit ilçesi Kuruçeşme Kocatepe Hicret Cami inşaatına 245 metreküp hazır beton, 44 ton demir, 8 metre küp kereste ve 35 ton çimento yardımı yapıldı.

Cami için gerekli malzemeleri Büyükşehir Belediyesi karşılarken, cami işçiliği ise Kuruçeşme Kocatepe Hicret Camisi Dernek yönetimi tarafından karşılandı. Yardım sonrasında önemli derecede ilerleyen cami inşaatının çevre düzenlemesi de yapıldı. Yardım hakkında görüşlerini bildiren Kuruçeşme Kocatepe Hicret Camisi Dernek Başkanı Bayram Hurşit Misketoğlu “Camimizin temeli 2016 yılında atıldı. Temel atımının ardından her yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden yardım aldık. Camimizin çevre düzenlemesi yine belediyemiz tarafından karşılandı. Camimizin iç kısmında çalışmalar devam ediyor. Hedefimiz kısa bir süre içerisinde camimizi ibadete açmaktır. Bu hedefimiz için yardımlarını bizden esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

KOCAELİ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:32

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:31

YATSI 19:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.