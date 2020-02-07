Büyükşehir, Kocaeli’de satrancı sevdiren adres oldu

Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz spor okulları bünyesinde açtığı kurs, satranç branşına gönül veren herkesin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, geleceğin teminatı olan çocukların çağın gereklerine uygun biçimde eğitimlerini tamamlamaları ve hayata eksiksiz hazırlanabilmesi için tüm imkanlarını seferber ediyor. Bu kapsamda 2019 2020 eğitimöğretim yılında 12 ilçede, 10 branşta, alanında uzman 176 personel eşliğinde her yıl 41 bin öğrenciye eğitim vermeyi sürdürüyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kış dönemi ücretsiz spor okullarında satranç branşının inceliklerini 4 bini aşkın ilkokul ve ortaokul yaş aralığındaki sporcuya öğretiyor. Sporcular, bir yandan zihinsel eğitime büyük katkı sağlayan eğitim programlarını takip ederken, bir yandan da eğlenceli sosyal etkinliklere katılarak stres atıyorlar. Satranç, sportif bir etkinlik olmanın yanı sıra kişilerin yoğunlaşma problemlerini gideren, hafızayı geliştiren ve güçlendiren, hayal gücü ve inovatif düşünceyi artıran bir etkinlik. Yine satranç branşıyla ilgilenen kursiyerlerin kendi davranışlarının sonucunu önceden tahmin edebilme yeteneğinin de geliştiğini görmekte. Tüm bu nedenlerden dolayı, özellikle çocuk ve genç yaştaki sporcuların satranç branşıyla ilgilenmeleri uzmanlarca önerilirken bu branşa gönül veren herkes satranç kurslarında keyifli vakit geçirilmek için davet ediliyor.

KOCAELİ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:32

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:31

YATSI 19:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.