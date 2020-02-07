Kartepe’de kanser farkındalığı

Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Dünya Kanser Günü dolayısıyla söyleşi düzenledi.

Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Emekevler Mahallesi’nde sağlık söyleşisi düzenledi. KARMEK kurs binasında düzenlenen söyleşide Onkoloji Uzmanı Dr. Deniz Işık tarafından kursiyerlere bilgi verildi. Düzenlenen söyleşiye yakınları veya kendileri kanser rahatsızlığı olan vatandaşlar da katıldı.

Uzman Dr. Işık tarafından katılımcılara meme kanseri, akciğer kanseri, bağırsak (kolon ve rektum), mide ve yemek borusu tümörleri, kadın ve doğum hastalıkları ile ilgili tümörler, baş ve boyun bölgeli tümörler, beyin tümörleri, yumuşak doku tümörleri, kemik tümörleri, deri tümörleri, lenf bezi tümörleri, kanserde beslenme ve ağrı tedavisi hakkında bilgi verdi. Düzenlenen organizasyondan memnuniyet duyduklarını ifade eden katılımcılar “Çok faydalı bir söyleşi oldu. Yanlış bildiklerimizin doğrusunu öğrendik, merak ettiğimiz soruların cevaplarını alabildik. Rabbimiz tüm hastalıklardan korusun ve hastalarımıza acil şifalar ihsan eylesin. Başkanımız Mustafa Kocaman’a böyle önemli konularda, uzmanlarımızı ayağımıza kadar getirip bilgilenmemizi sağladığı için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

KOCAELİ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:32

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