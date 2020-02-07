Kılıçdaroğlu'ndan İzmit'te kardeşlerine ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit'te yaşayan ağabeyi Ali Kılıçdaroğlu ile kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ı ziyaret etti.

İzmit'e gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TEM yolu İzmit girişinde, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve bir grup partili tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, daha sonra Şirintepe Mahallesi'nde oturan ağabeyi Ali Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, hastanede tedavi gören ve ağabeyinin yanında kalan kız kardeşi Fikriye Dalgıç için İzmit'e geldiği öğrenildi.



KOCAELİ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:32

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:31

YATSI 19:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.