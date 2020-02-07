İzmit'te fuhuş operasyonu; 2 şüpheli adliyede

'Babam ve ben'

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- İZMİT'te, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda, 2'si kadın 3 kişi, gözaltına alındı. Fuhşa aracılık ettiği belirlenen A.C. ve I.C., adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit'te düzenlediği operasyonla fuhşa aracılık yapan A.C. ve Gürcistan uyruklu I.C. ile fuhuş yaptırılan vatandaşı E.M.'yi gözaltına aldı. E.M., sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Fuhşa aracılık ettiği belirlenen A.C. ve I.C. ise adliyeye sevk edildi.



KOCAELİ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:32

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