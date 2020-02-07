CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu’ndan ağabeyi ve ablasına ziyaret

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan ağabeyi ve ablasını ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesi'ni ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu, bir dizi ziyarette bulunmak amacıyla Kocaeli’ye geldi. Kılıçdaroğlu’nun Kocaeli’deki ilk durağı İzmit ilçesinde yaşayan ağabeyi Ali Kılıçdaroğlu’nun evi oldu. Kılıçdaroğlu burada ağabeyi Ali Kılıçdaroğlu ve ablası Fikriye Dalgıç ile bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından İzmit Belediyesi’ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’nu belediye önünde CHP Kocaeli Miletvekili Haydar Akar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Başkanı Mahmut Cengiz Sarıbay ve partililer karşıladı.

Basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleşen ziyarette İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kılıçtaroğlu’na belediye bünyesinde bulunan kurslarda kursiyerler tarafından yapılan çay tepsisi ve el nakışlı Kandıra organik kumaşı hediye etti.

KOCAELİ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:32

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