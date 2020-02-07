Kocaeli’de fuhuş operasyon operasyonu: 2 tutuklama

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yabancı uyruklu kadına fuhuş yaptırdıkları iddiası ile gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir adreste fuhuş yapıldığına dair ihbar alan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda fuhuşa aracılık ettikleri belirlenen A.C. ve Gürcistan uyruklu I.C. ile fuhuş yaptırılan Gürcistan uyruklu E.M. yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahıslardan A.C. ve I.C. yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. E.M. isimli kadın ise sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresine gönderildi.

Kocaeli Adliyesinde alınan ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan A.C. ve I.C.’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

KOCAELİ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:32

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:31

YATSI 19:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.